مصانع الملابس تخطط لإنشاء منافذ لبيع "الكمامات القماش" للمواطنين

كتبت- شيرين صلاح:

قال هاني قداح المدير التنفيذي لغرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن مصانع الملابس التي تنتج الكمامات القماش تخطط لإنشاء منافذ بيع متحركة كحل مؤقت لبيع الكمامات للمواطنين.

وأضاف قداح، أن الكثير من المواطنين يحتاج إلى شراء كمامة ذات مواصفات جيدة وصحيحة مثل المواصفات التي وضعتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وأوضح أن غرفة الملابس تخطط فيما بعد إلى إنشاء منافذ بيع ثابتة خاصة بها في أماكن محددة لبيع الكمامات القماش.

وذكر أن كل الإنتاج الآن من المصانع التي تنتج الكمامات القماش يورد إلى هيئة الشراء الموحد.

وقال محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن عدد المصانع التي تنتج حاليا الكمامات القماش تتخطى 400 مصنعا، وستورد كل إنتاجها إلى لوزارة التموين.

وكانت وزارة التموين، قالت خلال منتصف يونيو الماضي، إنه تم الاتفاق مع مصانع الملابس الجاهزة على توريد 12 مليون كمامة قماش كمرحلة أولى قبل نهاية شهر يوليو الجاري، بالإضافة إلى توريد 28 مليون كمامة على دفعات خلال شهر أغسطس.

وأشارت الوزارة إلى أن سيتم توزيع هذه الكمامات على جميع المحافظات طبقا لعدد البطاقات التموينية في كل محافظة على أن تصرف الكمامة بحد أقصى عدد 2 كمامة لكل بطاقة تموينية.

وتبلغ عدد مصانع الملابس الجاهزة بمصر إلى نحو 2500 مصنعا للملابس، وفقا لقول قداح.