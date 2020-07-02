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تعرف على مواعيد صرف دفعات متجمدات العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

02:44 م الخميس 02 يوليه 2020
تعرف على مواعيد صرف دفعات متجمدات العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

معاشات

كتبت- ياسمين سليم:

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو أمس الأربعاء، والتي تستمر حتى 12 من الشهر الجاري.

وتصرف معاشات يوليو مضافا إليها العلاوة السنوية بنسبة 14% لكل أصحاب المعاشات، والزيادة الناتجة عن ضم العلاوات الخمس للمستحقين من أصحاب المعاشات، إلى جانب الدفعة الأولى من متجمدات فروق المعاشات عن ضم العلاوات الخمس عن السنوات الماضية.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت صرف متجمدات فروق المعاشات الناتجة عن ضم العلاوات الخمس عن 5 سنوات ماضية على 4 دفعات، الأولى مع معاش يوليو الجاري، والثانية تصرف مع معاش أكتوبر المقبل، والثالثة تصرف مع معاش يناير 2021، والثالثة تصرف مع معاش أبريل 2021.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن، في مؤتمر صحفي 16 يونيو الماضي، إن المستحقين للعلاوات الخمس هم كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015.

وأضافت عن عدد المستحقين هو 2.4 مليون مستحق، بقيمة إجمالية 28 مليار جنيه للمتجمدات، بالإضافة إلى 7 مليارات لتغطية فروق هذه العلاوات في العام المالي الجديد.

وأتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن استحقاق صاحب المعاش للعلاوات الخمس من عدمه، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (اضغط هنا).

وعقب الدخول للرابط يتيح الموقع الاستعلام بالرقم القومي واسم الأم.

ويظهر لصاحب المعاش قيمة الفرق الشهري من العلاوات الخمس وقيمة المتجمدات والقسط ربع السنوي من المتجمدات.

وكانت وزارة التضامن أعلنت بدء صرف معاشات يوليو لتكون متاحة لكل أصحاب المعاشات من أول يوم في الشهر- أمس الأربعاء- عبر ماكينات الصراف الآلي، على أن يتم تقسيم مواعيد صرف المعاشات حسب قيمة كل معاش من مكاتب البريد وهيئة التأمينات كالتالي:

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العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المعاشات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو

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