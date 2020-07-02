الملابس الجاهزة: 400 مصنع تعمل في إنتاج الكمامات القماش لصالح التموين

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن عدد المصانع التي تنتج الكمامات القماش لوزارة التموين يتخطى عددها 400 مصنع للملابس الجاهزة.

وكانت وزارة التموين، قالت خلال منتصف يونيو الماضي، إنه تم الاتفاق مع مصانع الملابس الجاهزة على توريد 12 مليون كمامة قماشًا كمرحلة أولى قبل نهاية شهر يوليو الجاري، إضافة إلى توريد 28 مليون كمامة على دفعات خلال شهر أغسطس.

وأشارت الوزارة إلى أن سيتم توزيع هذه الكمامات على جميع المحافظات طبقا لعدد البطاقات التموينية في كل محافظة على أن تصرف الكمامة بحد أقصى عدد 2 كمامة لكل بطاقة تموينية.

وأضاف عبدالسلام، أن كل ما يتم إنتاجه من الكمامات يتم توريده فورا إلى وزارة التموين.

وقال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء الماضي، إنه سيتم طرح الكمامات على البطاقات التموينية اختياريا للمواطنين الصرف اعتبارا من أول يوليو الجاري، بحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة تموينية بسعر 8.5 جنيه للكمامة.

وأضاف الوزير، أنه سيتم طرح الكمامات سيكون بشكل تدريجي ومرحلي في ضوء معدل التوريد من المصانع المخازن شركتي الجملة "العامة/ المصرية"، على أن يبدأ التوزيع في اليوم الأول بواقع 250 ألف كمامة، وتزداد تدريجيا؛ لتصل بنهاية الشهر إلى 19 مليون كمامة.

وقال هاني قداح، المدير التنفيذي لغرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، لمصراوي، إنه خلال الـ10 أيام القادمة سيتم توريد كميات من الكمامات القماش من مصانع الملابس لوزارة التموين، بحيث يستطيع المواطن شراءها من منافذ بيع وزارة التموين دون التقيد بالحصول عليها عبر البطاقة التموينية.

وأوضحت وزارة التموين، أن الكمامات سيكون مدونًا عليها مجموعة من الإرشادات العامة لكيفية الاستخدام، ومنها ألا يبدأ استخدامها للمرة الأولى بعد غسلها، ويتم غسلها بطريقة منفردة تحت درجة حرارة ٦٠ درجة مئوية، ثم تعريضها لأشعة الشمس حتى تجف، ويمنع لمس الطبقة الخارجية لها.

ومن جهة أخرى، قال محمد عبدالسلام، لمصراوي، إن مصانع الملابس انتهت من توريد 3 ملايين كمامة قماشًا لهيئة الشراء الموحد بنهاية شهر يونيو الماضي، من أجل توزيعها على طلاب الصف الثالث من الثانوية العامة.

وكانت هيئة الشراء الموحد اتفقت مع مصانع الملابس على توريد هذه الكمية من الكمامات القماش؛ لتوزيعها على طلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية خلال 21 يونيو الماضي.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة، أعلنت خلال الفترة الماضية، شروطا لتصنيع الكمامات القماش بمصانع الملابس، تتمثل في أن تغطي الكمامة العازلة الأنف والفم والذقن بالكامل، وأن تتكون الكمامة من عدة طبقات بحد أدنى طبقتين، على أن تراعي أحكام المقاس على وجه المستخدم.

وتسعى وزارة الصناعة والتجارة لطرح الكمامات القماش بحيث توفر سبل الحماية من الفيروس للمواطن بسعر مناسب.

وكانت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، قالت إن الحكومة تستهدف إتاحة حوالي 30 مليون كمامة شهريا لتلبية احتياجات السوق المحلية، استعدادا لخطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، والتي بدأت الحكومة تنفيذها من يوم السبت الماضي.

اقرأ أيضا:

غرفة الملابس: توريد 2 مليون كمامة قماش لتوزيعها على طلاب الثانوية العامة

غرفة الملابس الجاهزة: 95 مصنعا تقدموا للحصول على ترخيص إنتاج الكمامة القماش

مصانع الملابس تبدأ طرح 1.5 مليون كمامة قماش لطلاب الثانوية العامة

500 مصنع ملابس.. كيف توفر الحكومة 5 ملايين كمامة قماش لمواجهة "كورونا"؟

"ليست طبية".. الصناعة تعلن شروط تصنيع الكمامات القماش بمصانع الملابس

تستخدم 60 مرة وتبدأ من 15 جنيها.. قصة تصنيع "كمامة قماش" لمواجهة كورونا

مواصفات وسعر جديد.. طرح 2 مليون كمامة قماش بالأسواق خلال أيام

تصل لـ500 ألف كمامة يوميًا.. مصانع ملابس تبدأ إنتاج الكمامات القماش