البترول تستهدف تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي العام الحالي

كتب- أحمد السيد:

قال طارق الملا وزير البترول، إن الوزارة تستهدف تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي، ويجري دراسة زيادة هذا العدد في ضوء المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.

وأضاف الوزير، على هامش الجولة التفقدية بالمركز المتكامل لتحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي بمنطقة النزهة بالقاهرة، اليوم الأحد، أن الخطة تتضمن إنشاء 50 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي سنويا، وذلك لمواكبة النمو المتوقع خلال الفترة المقبلة في هذا النشاط.

وشهد العام المالي الماضي تحويل 42 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (غاز/ بنزين) بزيادة 25% عن العام المالي السابق عليه، ليصل إجمالي أعداد السيارات التي تم تحويلها منذ بدء النشاط إلى نحو 320 ألف سيارة، بحسب الوزير.

كما شهد العام الماضي إنشاء 19 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز في عدد من المحافظات، وتشغيل 3 مراكز تحويل جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي إلى 206 محطات في 23 محافظة، وإجمالي عدد مراكز التحويل إلى 74 مركزا على مستوى الجمهورية.



وأوضح الملا أنه من المخطط تكثيف الحملات التوعوية والترويجية لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالوقود المزدوج.

وأشار إلى التنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنیة، والبنك المركزي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير التمويل والتسهيلات المالية اللازمة لحائزي السيارات وسدادها بأقساط ميسرة.