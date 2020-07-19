التضامن توافق على فتح ٥٠٥ حضانات في ٢١ محافظة بإجراءات احترازية

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، أنه تم الموافقة على فتح ٥٠٥ حضانات في ٢١ محافظة، في بيان اليوم الأحد.

وبحسب البيان، فإن الـ 21 محافظة هم محافظة القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، والدقهلية، والإسماعيلية، والغربية، والمنوفية، والوادي الجديد، وبورسعيد، وأسوان، والقليوبية، والأقصر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والشرقية، والسويس، وقنا، والأقصر.

وأشارت القباج، إلى أن الوزارة وضعت عدة معايير وإجراءات احترازية لعودة الحضانات للعمل مرة أخرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وبحسب الوزيرة، فإنه ينبغي على الحضانة التي ترغب في العودة للعمل عليها التقدم بطلب للإدارة الاجتماعية التابعة لها والتوقيع على إقرار بالالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة.

وقال محمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة، إن الوزارة قامت بإغلاق حضانتين في محافظة البحر الأحمر، ومحافظة بني سويف، نظرا لعودته للعمل دون تصريح من الوزارة.

وبشأن الحضانات غير المرخصة من وزارة التضامن فقد فقد تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وأخطارها بضرورة إغلاق أي حضانة تعود للعمل بدون تصريح من الوزارة، وفقا لقول شعبان.

ويتطلب فتح الحضانات حصولها مبدئيا على ترخيص الإنشاء من الوزارة لمتابعتها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الموضوعة سلفا لإنشاء الحضانات، بحسب شعبان.

وأكد شعبان، أنه تم تنظيم فرق عمل من الوزارة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى ٧ محافظات، على أن تستكمل باقى المحافظات خلال الأسبوع الجاري.

وتؤكد المؤشرات الأولية التزام تام لكل دور الحضانة التي تم متابعتها في تطبيق كافة الإجراءات اللازمة.

وكانت وزارة التضامن أعلنت عن شروط إعادة فتح الحضانات وتشمل، وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، وتخفيض عدد الأطفال إلى ٥٠٪ من السعة الاستعابية، طبقا لما ورد بالترخيص حفاظاً على التباعد الاجتماعي.

كما اشترطت الوزارة التزام الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً.

كما تضمنت الإجراءات عدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بڤيروس كورونا، ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.

وشملت الإجراءات، خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين ويمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة، وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين، والسماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية "مناديل ومطهر وفوطة وصابون"، والحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.

وتضمنت الإجراءات أيضا، ضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي حالة ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل، ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوى ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة.

ويراعى عدم حضور الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة، أو أمراض ضعف المناعة، ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين.