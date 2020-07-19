أوبر باص تطلق خدمة النقل بين المحافظات في مصر لأول مرة عالميا

أوبر تطلق خدمة للتنقل بين المحافظات من خلال أوبر ب

أطلقت شركة أوبر خدمة التنقل بين المحافظات في مصر من خلال "أوبر باص"، وهي الخدمة التي تطلقها لأول مرة في العالم.

وقالت أوبر في بيان اليوم الأحد، إنها للمرة الثانية تختار مصر لتصبح أول دولة على مستوى العالم تشهد انطلاق خدمة جديدة مستحدثة محلياً.

وأضافت الشركة أن الخدمة الجديدة تهدف إلى ربط المدن وتسهيل الحركة بينها باستخدام تطبيق أوبر.

وقال أحمد خليل، المدير العام لشركة أوبر في مصر: "نتشرف بإطلاق خدمة عالمية أخرى من مصر والتي تُقدَم لأول مرة على مستوى العالم، خاصةً بعد الشهور العصيبة التي مرت بها البلاد ومر بها العالم أجمع".

وأضاف خليل: "وقع الاختيار على مصر لأنها تعد مركزاً للابتكار التكنولوجي وبيئة خصبة لاختبار المنتجات الجديدة".

وقال إن الخدمة الجديدة توفر وسيلة مريحة لنقل الركاب بين المحافظات عبر تطوير تكنولوجيا أوبر المبتكرة.

"نتعهد بمواصلة الاستثمار في السوق المصري والتوسع في خدماتنا كي نوفر حلول نقل مناسبة سواء داخل المدن أو فيما بينها"، بحسب ما قاله خليل.

تنطلق خدمات أوبر باص بين المحافظات برحلة ذهاب وإياب ما بين القاهرة والإسكندرية، مع وجود خطط للتوسع لربط المزيد من المحافظات خلال الأشهر القادمة، بحسب البيان.

وتتوفر الخدمة على مدار ٧ أيام في الأسبوع، بـ ٨ رحلات يومياً. ويمكن للركاب أيضاً أن يقوموا بالحجز المسبق لرحلاتهم عبر التطبيق.

وتمر الرحلة بـ ٩ محطات للركوب والوصول في القاهرة والإسكندرية، وتتوفر الخدمة عبر تطبيق أوبر في قسم "خطوط الباص" في القائمة الرئيسية، أو عند اختيار وجهة الرحلة من القاهرة إلى نقطة وصول بالإسكندرية أو العكس.

وقالت أوبر في البيان: "ولأن السلامة لا تزال من أهم أولويات شركة أوبر، تتبع الحافلات التي تقوم برحلات ما بين المحافظات معايير السلامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث يجب على الركاب والسائقين ارتداء الكمامات أثناء الرحلة، كما تم خفض الحد الأقصى لعدد الركاب لخلق مسافة آمنة من التباعد الجسدي، وتثبيت أجهزة تعقيم اليدين في جميع الحافلات".

وأشارت أوبر إلى أن خدمة النقل الجماعي بين المحافظات هي امتداد خدمة أوبر باص للتنقل داخل المدينة الواحدة المتوفرة في القاهرة حالياً، والتي أطلقتها شركة أوبر في ديسمبر ٢٠١٨ في سابقة هي الأولى من نوعها حول العالم، استجابةً لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير منتج للنقل الجماعي. ثم امتدت خدمات أوبر باص إلى أوكرانيا والمكسيك عام ٢٠١٩ إثر نجاحها في مصر كإحدى الحلول التي تلبي احتياجات التنقل منخفض التكلفة.