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تراجع الطماطم وزيادة البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:45 ص الأحد 19 يوليه 2020
تراجع الطماطم وزيادة البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

خضراوات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 25 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفعت أسعار البصل والكوسة والفلفل الرومي البلدي والبرتقال الصيفي بين 50 قرشا وجنيهين، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 4.1 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الكوسة بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 14 و18 جنيها.

الباذنجان البلدي بين جنيه و2.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين جنيه و3 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و 3.5 جنيه.

البامية بين 15 و17 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

التفاح البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها.

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيهين.

الكانتلوب بين 3 جنيهات و 4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و24 جنيها، بتراجع جنيه.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات، و11 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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