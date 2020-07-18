كارفور تفتح متجرًا جديدًا في مصر وتستعد لافتتاح 3 آخرين

كتبت- منال المصري:

أعلنت كارفور، التي تديرها شركة "ماجد الفطيم" في مصر، عن افتتاح فرعها 53 في مصر، كجزء من دعم كارفور المتواصل للاقتصاد المحلي في مصر، بحسب بيان من كارفور اليوم السبت.

وقالت كارفور إن المتجر الجديد في الأسكندرية، ويمتد على مساحة 900 متر مربع، ويأتي كجزء من خطة كارفور الطموحة لتوسيع نشاطاتها في مصر.

وتخطط كارفور لافتتاح متاجر جديدة في القاهرة في الربع الثالث من العام الجاري.

وتشمل الفروع الجديدة المخطط لها في القاهرة موقعاً بمساحة 500 متر مربع سيتم الكشف عنه قريباً في ميفيدا، وهو ثاني متجر مدمج لكارفور في مصر، وموقعاً بمساحة 1,200 متر مربع في الأزهر، إضافة إلى متجر آخر في الأسكندرية بمساحة 1,100 متراً مربعاً في وينجت.

وقال جان لوك جرازياتو، مدير كارفور مصر لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "افتتاحنا لهذا الفرع الجديد في الإسكندرية يأتي ضمن التزامنا بدعم المجتمعات التي نعمل فيها كي تنمو وتزدهر باستمرار".

وقال إن الفروع الأربعة الجديدة - التي تضاف إلى استثمار بقيمة 37 مليون جنيه مصري - تأتي ضمن مساعينا لنكون ركيزة أساسية للمجتمعات التي نشكل جزءاً منها.

وتعمل كارفور في مصر منذ عام 2002، وتدير كارفور اليوم 53 متجراً ويعمل لديها أكثر من 7000 موظف.

وتعد كارفور أحد أكبر سلسة متاجر الهايبرماركت والسوبرماركت في العالم. وأطلقت شركة "ماجد الفطيم" بإطلاق علامة كارفور التجارية في المنطقة في العام 1995، حيث تمتلك الشركة امتياز الاستخدام الحصري لعلامة كارفور التجارية في أكثر من 30 سوقاً عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.