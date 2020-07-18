تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و 4.25 جنيه، والبطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه، والبصل بين 2 و 3.5 جنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و 4.25 جنيه.
البطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه.
البصل بين 2 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 و2.5 جنيه.
الفاصوليا بين 15 و18 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و 2.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و 2 جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 و 3.5 جنيه.
البامية بين 15 و17 جنيها.
أسعار الفاكهة:
العنب البناتي الأصفر بين 6 جنيهات و7.5 جنيه.
العنب البناتي الأحمر بين 5 جنيهات و6.5 جنيه.
التفاح البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها.
البرتقال الصيفي بين 7 و11 جنيها.
الكانتلوب بين 3 جنيهات و 4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 7 جنيهات و25 جنيها.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 7 جنيهات، و11 جنيها.
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