تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و 4.25 جنيه، والبطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه، والبصل بين 2 و 3.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 4.25 جنيه.

البطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و2.5 جنيه.

الفاصوليا بين 15 و18 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و 2.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و 2 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و 3.5 جنيه.

البامية بين 15 و17 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 6 جنيهات و7.5 جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 5 جنيهات و6.5 جنيه.

التفاح البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها.

البرتقال الصيفي بين 7 و11 جنيها.

الكانتلوب بين 3 جنيهات و 4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و25 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات، و11 جنيها.