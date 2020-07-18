تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

نيويورك- (د ب أ):

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 76ر62 نقطة ، أو 2ر0% ، ليصل إلى 95ر26671 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 16ر9 نقطة أو 3ر0% ، ليصل إلى 73ر3224 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 36ر29 نقطة ، أو 3ر0% ، ليصل إلى 19ر10503 نقطة.

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