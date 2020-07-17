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زيادة الطلب على منازل قليلة الكثافة يرفع معدل البناء بأمريكا

04:24 م الجمعة 17 يوليه 2020
زيادة الطلب على منازل قليلة الكثافة يرفع معدل البناء بأمريكا

أرشيفية

القاهرة – وكالات:

ارتفع بناء المنازل في الولايات المتحدة في يونيو في ظل تقارير عن ارتفاع الطلب على الإسكان في المناطق منخفضة الكثافة السكانية وفي الوقت الذي تسمح فيه الشركات للموظفين بالمرونة في العمل من المنزل بسبب جائحة كوفيد-19.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة إن معدل البدء في تشييد المنازل زاد 17.3% إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.186 مليون وحدة الشهر الماضي.

وجرى تعديل بيانات مايو بالزيادة إلى وتيرة قدرها 1.011 مليون وحدة بدلا من القراءة المسجلة سابقا والبالغة 974 ألف وحدة.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع معدل البدء في بناء المنازل إلى وتيرة قدرها 1.169 مليون وحدة.

بناء المنازل الولايات المتحدة الكثافة السكانية وزارة التجارة الأمريكية جائحة كوفيد-19 فيروس كورونا

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