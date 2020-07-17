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فولكسفاجن تتوقع انخفاضا في خانة الآحاد لمبيعات الصين في 2020

01:42 م الجمعة 17 يوليه 2020
فولكسفاجن تتوقع انخفاضا في خانة الآحاد لمبيعات الصين في 2020

فولكسفاجن

القاهرة – وكالات:

قالت فولكسفاجن يوم الجمعة إنها تتوقع انخفاض مبيعاتها في الصين بنسبة في خانة الآحاد في العام الجاري في الوقت الذي ستساعد فيه طرز جديدة للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وأخرى فاخرة الشركة في التعافي من تراجع للمبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وباعت شركة صناعة السيارات الألمانية 1.59 مليون سيارة في الصين في أول ستة أشهر من 2020، بانخفاض 17% من 1.92 مليون وحدة في نفس الفترة من العام الماضي، وفي 2019 ككل، باعت فولكسفاجن نحو 4.32 مليون سيارة في البلاد.

وفولكسفاجن أكبر شركة أجنبية لصناعة السيارات في الصين وتليها منافستها الأمريكية جنرال موتورز.

وانخفضت مبيعات السيارات الإجمالية في البلاد، والتي تشمل سيارات الركوب والسيارات التجارية، 17% في الفترة من يناير إلى يونيو، ويتوقع اتحاد مصنعي السيارات في الصين انخفاض المبيعات للعام ككل بنسبة تتراوح بين 10 و 20%.

وقال ستيفان فولنشتاين رئيس فولكسفاجن الصين إن مبيعات الشركة في النصف الثاني من العام الجاري ستكون مساوية على الأرجح لما حققته في نفس الفترة من العام الماضي، بيد أن موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد تفرض حالة من الضبابية.

وقال فولنشتاين في إيجاز صحفي إن الشركة تتوقع أن تبلغ مبيعات السوق من السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة، والتي تضم السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجين القابلة لإعادة الشحن والعاملة بخلايا الوقود الهيدروجيني، مليون سيارة هذا العام.

فولكسفاجن صناعة السيارات جنرال موتورز

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