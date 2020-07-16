رغم كورونا.. أرباح "القاهرة للاستثمار" ترتفع 29.5% في 3 أشهر

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أرباح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري بنسبة 29.5% لتسجل 106.7 مليون جنيه مقابل 82.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بالعام المالي الماضي.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة المرسلة للبورصة اليوم الخميس، زادت إيرادات الشركة خلال الفترة (مارس- مايو 2020) لتسجل 325.4 مليون جنيه مقابل 218.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وخلال التسعة أشهر الأولى (سبتمبر- مايو) من العام المالي الجاري (الذي ينتهي في أغسطس المقبل)، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 32% لتسجل 330.4 مليون جنيه مقابل 231.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 991.8 مليون جنيه مقابل 642.4 مليون جنيه، بحسب القوائم المالية المجمعة.

وارتفع عدد طلاب جامعة بدر القاهرة بنسبة 33% خلال الفترة، ليصل عددهم إلى 10.45 ألف طالب، وعدد طلاب التعليم الأساسي وقبل الجامعي إلى 26.5 ألف طالب بزيادة 9%، حتى نهاية مايو 2020.

وتوقع محمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، أن تتجاوز إيرادات الشركة مليار جنيه خلال العام الجاري، بحسب بيان منفصل من الشركة.

وقال القلا إن نجاح الشركة في تحقيق أدائها الظاهر في الإيرادات والأرباح هو نتيجة مباشرة لسرعة وكفاءة تحول جامعة بدر، ومجموعة المدارس التابعة للشركة لمنظومة التعلم عن بعد الإلكترونية عقب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن انتشار فيروس كورونا لم يحد من تنفيذ الشركة للتوسعات المخططة، حيث أحرزت تقدما ملحوظا على صعيد تطوير مشروعات المنشآت التعليمية الجديدة خلال الربع الثالث من العام 2019-2020.

كما نجحت الشركة في إتمام الأعمال الإنشائية بمشروع "Regent British School" بالمنصورة بنسبة 78%، بحسب البيان.

وشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) هي أكبر شركة قطاع خاص في مجال الخدمات التعليمية المتكاملة في مصر، وتمتلك شركة سوشيال امباكت كابيتال "إل تي دي" نسبة 51.22% من الشركة.

ويتبع شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 11 شركة تابعة بينها 10 شركات في مصر وواحدة في الإمارات، وهي شركة القاهرة للخدمات التعليمية (69.4% من الأسهم)، وشركة الصعيد للخدمات التعليمية (99%)، والشركة المصرية لنظم التعليم (100%)، والشركة العالمية لتكنولوجيا التعليم (79.5%).

كما تمتلك الشركة 99.9% من شركة القاهرة مصر للمنشآت التعليمية، و50% من شركة الأمم والمستقبل، و82.5% من شركة إمكو للحاسبات والأنظمة، و61% من شركة المدارس المصرية، و100% من جامعة بدر.

وتبلغ حصة الشركة في شركة ستار لايت بالإمارات 60%.