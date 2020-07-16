ارتفاع عوائد وثائق صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة 31% بنهاية يونيو الماضي

كتبت – ياسمين سليم:

قال عماد راغب، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة "عطاء"، إن حجم الصندوق ارتفع بفعل عمليات شراء وثائق الصندوق والعوائد المحققة على استثمارات الصندوق بواقع 31 % بنهاية يونيو الماضي.

وأوضح أن إجمالي حجم الصندوق وصل إلى 150.39 مليون جنيه، كما ارتفع سعر الوثيقة بفعل العائد المحقق على أموال الصندوق، بحسب راغب.

وقال إن سعر الوثيقة وصل بنهاية يونيو 2020 إلى 10.85جنيه مصري، بعائد فعلي محقق منذ غلق باب الاكتتاب في الصندوق في 4 يناير 2020 يقدر بـ 8.46 %وهو ما يمكن التعبير عنه بعائد 35.17 % .

وجاء ذلك خلال اجتماع برئاسة المحاسب عماد راغب، رئيس مجلس إدارة الصندوق، والأستاذ محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وأوضح الأستاذ محمد عشماوي، أن مدير الاستثمار وضع خطة استثمارية تتماشى مع رؤيته لتطورات أسعار الفائدة المستقبلية، والرؤية المستقبلية لحركة سوق الأسهم المصري.

وقال إنه في نهاية يونيو 2020 قام مدير الاستثمار بتنويع استثمارات أموال الصندوق ما بين أذون وسندات خزانة حكومية وسندات شركات وصكوك وودائع مصرفية قصيرة الأجل لتمكنه من التحرك في مختلف الأدوات الاستثمارية حال رغبته في نلك.

وأفاد عشماوي أنه تم مناقشة تفعيل آلية الاكتتاب والشراء الإلكتروني لوثائق الصندوق وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها حاليا للحد من التزاحم وتيسير الإجراءات في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

"بالإضافة إلى دراسة المشروعات المقدمة وتحديد الأنشطة التي سيتولى الصندوق تمويلها في الفترة المقبلة" بحسب عشماوي.

وكانت بداية انطلاق الصندوق بدأت بمبلغ قدره 125 مليون جنيه حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص مبلغ 80 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لصالح ذوي الإعاقة.

كما ساهم بنك ناصر الاجتماعي المؤسس الرئيسي للصندوق بمبلغ 20 مليون جنيه، ودعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون جنيه وبنك قناة السويس 5 ملايين جنيه.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على تعيين أميرة الرفاعي كمدير تنفيذي للصندوق كما اطلع مجلس الإدارة على تقرير عن القوائم المالية للربع الأول من العام المالي.