مصر للألومنيوم: 3 شركات عالمية تتنافس كاستشاري هندسي لمشروع "الخط السابع"

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة مصر للألومنيوم في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنها تلقت عروضا من 3 شركات عالمية، في مناقصة لاختيار استشاري هندسي لمشروع زيادة إنتاج الشركة من الألومنيوم الأولي"الخط السابع".

وأوضحت الشركة، أن الشركات المتقدمة هي بيكتل الأمريكية، وكي هوم الإنجليزية، وتشاليكو الصينية.

وقالت إنه سيتم دراسة العطاءات الفنية المقدمة من الشركات الثلاث، من خلال اللجنة الفنية المختصة، لاختيار العرض المناسب.

وكانت الشركة طرحت مناقصة بين المكاتب الاستشارية العالمية لتحديد المواصفات الفنية المطلوبة للمشروع ودراسة جدوى كاملة وإعداد مستندات الطرح لاختيار مقاول عام للمشروع، علما بأن آخر موعد لتلقي العروض 15 يوليو المقبل.

وتبحث الشركة عن شريك لإدارة خط الإنتاج السابع بالمصنع، في إطار خططها لزيادة إنتاجها من الألومنيوم الأولي بمقدار 250 ألف طن سنويا (على مرحلتين) بتكنولوجيا التيار العالي الحديثة (side by side) .

وتنفذ الشركة، مشروع توسعات على مساحة حوالي 80 فدانًا لرفع إجمالى الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 570 ألف طن سنويًا، من خلال خط إنتاج جديد بخلايا كهربائية لاستخلاص الألومنيوم بنظام "Side by Side"، بحسب بيان سابق من وزارة قطاع الأعمال العام.

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