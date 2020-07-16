المشاط: الإصلاح عملية مستمرة ومصر واجهت كورونا بمؤشرات اقتصادية قوية

كتب- مصطفى عيد:

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن أحد أهم الدروس المستفادة من جائحة كورونا هو أن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس.

وأضافت المشاط، خلال مقابلتها مع قناة CNN الأمريكية، أن مصر دخلت الأزمة بمؤشرات قوية على المستويين المالي والنقدي بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019.

وذكرت أن هناك العديد من الإجراءات التي قامت بها الحكومة بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، ومنها على سبيل المثال تدابير ضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، والتي أسفرت عن ضم 1.5 مليون من العمالة غير الرسمية ضمن قاعدة بيانات الدولة.

وأشارت إلى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للتأكد من توفير الدعم للفئات المتضررة خلال الأزمة.

وأوضحت رانيا المشاط أن الشهور الماضية شهدت العديد من الإجراءات التي تمت على مستوى الشمول المالي ورقمنة الخدمات.

وأكدت أن الإصلاحات التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية مكنت قطاع التعليم على سبيل المثال من الاستمرار من خلال الوسائل الإلكترونية في ظل الجائحة، في ذات الوقت جزء كبير من الخدمات العامة الحكومية أصبحت تقدم للمواطنين عن بعد.

وقالت رانيا المشاط إن مصر لديها الكثير من قصص النجاح التي استطاعت تحقيقها خلال الفترة الأخيرة خلال أزمة كورونا، انطلاقًا من الوضع الاقتصادي القوي، مشيرة إلى أن جائحة كوفيد-19 أثرت على كافة دول العالم، وأنه ليست هناك دولة بمنأى عن تأثير الجائحة أو تستطيع مواجهة الأمر بمفردها.

وفيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي، شددت وزيرة التعاون الدولي على الثقة الكاملة في الدبلوماسية السياسية المصرية، مضيفة أن وزيري الخارجية والري يقومان بكافة الجهود المطلوبة في المفاوضات مع الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بهذا الشأن.