كورونا يرفع الإقبال على صكوك الأضحية في الجمعيات الخيرية

كتبت- شيرين صلاح:

دفع الخوف من كورونا والتجمعات هذا العام إلى زيادة الإقبال على شراء صكوك الأضاحي من المؤسسات الخيرية، وفقا لما ذكره مسؤولي مبيعات بجمعيات أهلية لمصراوي.

وقال أحمد محمد، مندوب جميعة الأورمان، إن هذا العام يشهد زيادة في الإقبال على شراء الصكوك بالجمعية مقارنة بالعام الماضي، بسبب الخوف من تجمعات الذبح.

وأضاف أحمد، أنه حصل هذا العام على نسبة شراء للصكوك من مواطنين جدد لم يشاركوا معه من قبل.

"الإقبال أكثر على شراء صكوك اللحوم البلدي عن المستورد، الكثير يفضل شراء اللحم البلدي عن المستورد بالجمعية" بحسب أحمد.

وتبلغ الجمعية صاحب الصك بمكان المجزر الذي سيتم فيه ذبح الأضحية ضمانا له، وفقا لمندوب الجمعية.

وهو ما اتفق معه أمير نبيل المنسق الفني للموارد بمؤسسة بنك الطعام، قائلا إن هذا العام يشهد إقبالا على شراء الصكوك من قبل المواطنين مقارنة بالعام الماضي.

وتتحدد نسبة الإقبال بنهاية الفترة التي يمكن للمواطنين فيها شراء الصكوك من المؤسسة، وهي يوم عرفة، ولكن تقديرا فإن نسبة الإقبال أعلى من العام الماضي، وفقا لقول نبيل.

وتتساوى نسبة الإقبال على شراء صكوك اللحوم المستوردة والبلدي في مؤسسة بنك الطعام المصري، بحسب نبيل.



أسعار صك الأضحية في جمعية الأورمان:

تقدم جمعية الأورمان صك الأضحية هذا العام بلدي، وصك مستورد "صغير وكبير"، ويمكن التقسيط قيمة الصك.

- يصل سعر صك الأضحية إلى 3100 جنيه للعجل البلدي، وهو نفس سعر العام الماضي.

- يصل سعر صك الأضحية إلى 2550 جنيهًا للعجل المستورد الكبير، وهو نفس سعر العام الماضي.

- يصل سعر صك الأضحية إلى 1950 جنيهًا للعجل المستورد الصغير، وهو نفس سعر العام الماضي.

وتسمح الجمعية بتقسيط قيمة الصك:

- الصك البلدي (1000 جنيه مقدم، و420 جنيهًا شهريا لمدة 5 شهور)، ويبلغ النصيب الشرعي للفرد 9 كيلوات جرام.

- الصك المستورد الكبير ( 750 جنيهًا مقدم، و360 جنيهًا شهريًا لمدة 5 شهور) ويبلغ النصيب الشرعي للفرد 12 كيلو جرام.

- الصك المستورد الصغير ( 750 جنيهًا مقدم، و 240 جنيهًا شهريا لمدة 5 شهور) ويبلغ النصيب الشرعي للفرد 9 كيلوات جرام.

ويمكن شراء الصك لجمعية الأورمان من خلال فوري، أو مصاري، أو ممكن أو سداد أو ضامن أو أمان أو خدماتي، أو BEE أو من خلال جميع البنوك باسم جمعية الأورمان، أو عن طريق رقم المؤسسة.

وفي بنك الطعام :

- يصل سعر صك الأضحية لمؤسسة بنك الطعام المصري للعجول البلدي إلى 3300 جنيه، بزيادة تصل إلى 300 جنيه عن العام الماضي.

- يصل سعر صك الأضحية للعجول المستوردة إلى 1900 جنيه، بزيادة تصل إلى 50 جنيهًا عن العام الماضي.

- ويبلغ وزن صك الأضحية للحوم الصدقات إلى 3 كيلوات بقيمة 200 جنيه.

- ويبلغ نصيب الفرد من أضحية الصك البلدي 9 كيلوات جرامات، بعدما يقوم بالتواصل مع المؤسسة لتحديد موعد استلام الكيلوات الخاصة به.

ويمكن للفرد شراء الصك عن طريق رقم المؤسسة، أو عن طريق تطبيق ميجا خير، أو من خلال منافذ فوري، أو عن طريق خدمة فودافون كاش.

ووفقا لقول المسؤولين بالمؤسسات الخيرية توزع لحوم الصكوك بداية من أول يوم العيد حتى نهايته على الأسر المستحقة، مشيرين أن هناك صك يسمى صك لحوم الصدقات يمكن أن يوزع قبل العيد وبعده قيمته تصل إلى 200 جنيه.