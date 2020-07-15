"رجال الأعمال" تطالب الحكومة بمد المبادرات والحوافز حتى نهاية أزمة كورونا

المصانع كانت أكثر المتضررين من أزمة كورونا

كتبت- شيرين صلاح:

طالبت جمعية رجال الأعمال، الحكومة بمد المبادرات والحوافز التي اتخذتها خلال الفترة الماضية لمواجهة جائحة كورونا، وخاصة أن بعض هذه المبادرات قد أوشك على الانتهاء.

وقال علي عيسى، رئيس جمعية رجال العمال المصريين، لمصراوي، إن المبادرات التي اتخذتها الحكومة كانت مرهونة بفترة زمنية معينة على أساس أن الفيروس شيء وقتي وسينتهي، ولكن الجائحة مازالت مستمرة إلى الآن ولا أحد يعرف متى ستنتهي.

ويطلب رجال الأعمال، مد أي مبادرة اقتربت على الانتهاء في ظل استمرار جائحة كورونا، بحسب عيسى.

وقال عيسى، إن بعضًا من مبادرات الحكومة التي نطالب بمدها مرة أخرى، هي تأجيل الضرائب العقارية على المنشآت المتضررة والمنشآت السياحية.

وكانت الحكومة أعلنت، خلال أبريل الماضي، إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

كما قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة على مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة من ٨ % إلى ٥% تخصص للإنفاق على مصروفات التشغيل وسداد رواتب العاملين، وتم تأجيل الاستحقاقات على القروض لمدة ٦ أشهر دون غرامات.

ومنح المركزي تسهيلات ائتمانية، وأصدرت وزارة السياحة والآثار قرارًا بإعفاء كافة البازارات والكافيتريات في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات إلى حين عودة حركة السياحة إلى البلاد.

ووفقا لقول عيسى، "فإنه على سبيل المثال حاليا بعض المنشآت السياحية والفنادق بدأت العمل منذ فترة قليلة، فكيف ستسدد المدفوعات التي عليها بعد انتهاء هذه المبادرات".

وفي أول يوليو، أعادت مصر حركة السياحة الخارجية، وعادت الفنادق للعمل وفقًا لشروط وضوابط وبنسب إشغالات محددة.

وتطالب جمعية رجال الأعمال بمد مبادرات البنك المركزي التي أعلن عنها خلال الفترة الماضية للتصدي للأزمة وتقليل تباعتها على الاقتصاد المصري في كافة القطاعات المتضررة، بحسب عيسى.

وأعلن البنك المركزي عن العديد من المبادرات لمساندة الشركات المتضررة من بينها مبادرة تأجيـل كافـة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء مـن المؤسسـات والأفـراد، والتي تشمل القروض لأغراض استهلاكية و القـروض العقاريـة للإسكان الشخـصي، وكذلك قروض الشركات المتوسطة والصغيرة لمـدة 6 أشهـر.

كما أعلن عن إتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية وعلـى وجـه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسـواق، ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرا بالجائحة

وبحسب عيسى فإن هذه المطالبات أبلغت الجمعية، هالة السعيد، وزيرة التخطيط

والتنمية الاقتصادية بخلال اجتماعًا عقد عبر خاصية الفيديو كونفراس.

وأضاف: "نحن في انتظار الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الفترة المقبلة".