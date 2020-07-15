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هواوي تخسر السوق البريطاني في شبكات الجيل الخامس بسبب الضغوط الأمريكية

04:17 م الأربعاء 15 يوليه 2020
هواوي تخسر السوق البريطاني في شبكات الجيل الخامس بسبب الضغوط الأمريكية

هواوي

كتب- علاء حجاج:

أعلنت الحكومة البريطانية حظر مشاركة شركة هواوي الصينية في شبكة الجيل الخامس.

وقال أوليفر دودن وزير الإعلام البريطاني، إن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون ستحظر مشاركة هواوي في شبكة الجيل الخامس في بريطانيا من خلال إصدار تعليمات لشركات الاتصالات بالتخلص من معدات الشركة الصينية في مجال شبكة الجيل الخامس بحلول عام 2027.

وبقرار الاستغناء التدريجي عن هواوي، تكون الحكومة البريطانية رضخت للضغوط الأمريكية، ويمنح القرار البريطاني إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتصارا كبيرا في معركتها التجارية مع الصين.

واضطرت لندن إلى مراجعة عقودها مع هواوي بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة في مايو الماضي، والهادفة لمنع هواوي من تطوير أشباه النواقل في الخارج.

وتعتقد واشنطن أن الشركة الصينية الخاصة يمكنها إما التجسس لمصلحة بكين، وإما إغلاق شبكات الجيل الخامس للدول المنافسة في أوقات الحرب.

ونفت هواوي هذه الاتهامات مراراً وأشارت إلى عقدين من التعاون مع وكالات الأمن البريطانية التي تحققت من سلامة شبكات الجيلين الثالث والرابع الحالية.

ولا يشمل القرار البريطاني الجديد شبكات الجيلين الثالث والرابع، إذ أنّ معداتها غير مشمولة بالعقوبات الأمريكية.

وحذرت شركات الاتصالات البريطانية من أن التخلص من جميع معدات هواوي الحالية قد يكلفها مليارات وقد يستغرق تنفيذه سنوات.

شركة هواوي الصينية السوق البريطاني شبكات الجيل الخامس الحكومة البريطانية بوريس جونسون

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