فريد: البورصات العربية أظهرت مرونة كبيرة في التعامل مع اضطرابات كورونا

كتبت– شيماء حفظي:

قال محمد فريد رئيس اتحاد البورصات العربية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن القيادات التنفيذية للبورصات العربية أظهرت مرونة كبيرة في التعامل مع الاضطرابات التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية أخرها جائحة كورونا.

وأضاف خلال رئاسته لفعاليات اجتماعات الجمعية العامة العادية لاتحاد البورصات العربية، أن الأزمات كشفت عن قوة وصلابة هذه أسواق المال العربية فلم تتوقف التداولات واستمر العمل بشكل مستقر ومتوازن وتمكن المستثمرين من الدخول والخروج من السوق.

وقال إن استراتيجية عمل الاتحاد تحت رئاسة البورصة المصرية ارتكزت على عدة محاور رئيسية، منها وضع الاتحاد على مسار مستقر على الأجل الطويل عبر صياغة سياسات وحلول تسهم في تطوير وتنمية أعماله وأنشطته وذلك لتعزيز وتسهيل الاستثمارات العربية البينية في الأوراق المالية، وتطوير منصة دائمة لتبادل الآراء بين كافة الأطراف ذات الصلة.

وكشف رئيس اتحاد البورصات العربية، عن أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال الجهود الرامية لبناء قدرات البورصات العربية على نحو يسهم في زيادة تنافسيته وتكامل أنشطتها وخدماتها.

كما تتضمن تطوير وتنسيق كافة القواعد المنظمة للقيد والتداول، مع العمل على تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار، بحسب ما قاله فريد.

واستكمالاً للجهود السابقة، تقود البورصة المصرية عملية تنسيق بشكل مبدئي مع كل البورصات لبحث مدى إمكانية تطوير أنظمة التكنولوجيا المالية المستخدمة في البورصات والشركات المدرجة وخاصة ما يعرف بـ " KYC " اعرف عميلك عن بعد.

وألقى رئيس اتحاد البورصات العربية، الضوء على الجهود والأنشطة التي تمت من قبل الاتحاد، والتي تضمنت وضع استراتيجية جديدة للاتحاد تعمل على جذب أعضاء جدد، فضلاً عن تصميم سياسات تسهم الى حد كبير في خلق مصادر إيرادات مستدامة للاتحاد.

شملت الجهود أيضا تعديل النظام الأساسي وما تضمنه من استحداث لجان نوعية دائمة في هيكل الاتحاد، وكذا استحداث خمس لجان عمل في الاتحاد.

استضافت القاهرة على مدار يومين ورشة عمل لأعضاء الاتحاد بالتعاون مع هيئة التكنولوجيا المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MFTA)، بما يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة الاتحاد الحالية للتكنولوجيا المالية وريادة الأعمال.

وقال رامي الدكاني الأمين العام "المنتخب" لاتحاد البورصات العربية، خلال كلمته ضمن فعاليات اجتماع الجمعية العامة العادية للاتحاد، إنه عمل مع مجلس الإدارة على تغيير وتعديل النظام الأساسي للاتحاد، وإعادة تشكيل أجهزة الاتحاد المختلفة، على نحو يسهم في تسهيل وتفعيل عملية اتخاذ القرار داخل الاتحاد.

وكشف الدكاني، عن أبرز التطورات التي طرأت على الاتحاد تحت رئاسة مصر، ومنها القفزة الكبيرة للقيمة السوقية الإجمالية للبورصات العربية لتسجل 3,1 تريليون دولار خلال 2019 مقابل 1,1 تريليون دولار خلال 2018.

وقال إن ذلك مدفوعا باكتتاب شركة أرامكو السعودية في صفقة جمعة قرابة 26 مليار دولار، وأيضاً ارتفاع عدد الشركات المقيدة إلى 1662 شركة بإجمالي 15 اكتتاب خلال 2019، استحوذت قطاعات التكنولوجيا والأدوية على نصيب الأسد.

وبحسب الأمين العام،" نتشارك جميعاً لتطوير عدة ملفات تسهم في تعزيز دور أسواق المال العربية لتلعب دور أكبر ليس فقط في المساهمة في توفير التمويل اللازم بل وفي مساعدة الأفراد على الاستفادة من الاستثمار".

وأضاف "نعمل معاً على زيادة عدد الشركات المقيدة، جنباً إلى جنب مع وضع خطط تساعد على اجتذاب شريحة أكبر من الشباب العربي للاستثمار في أسواق المال."

ويضم الاتحاد حالياً 21 عضواً يمثلون نحو 17 بورصة أوراق مالية وسلعية و4 شركات مقاصة، بالإضافة إلى العديد من شركات الوساطة المالية في المنطقة العربية، وبلغت عدد الشركات المدرجة 1662 شركة برأسمال يبلغ 3.1 تريليون دولار بنهاية 2019.