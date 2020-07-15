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جمارك بورسعيد تحصل 3.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم خلال شهر يونيو

12:27 م الأربعاء 15 يوليه 2020
جمارك بورسعيد تحصل 3.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم خلال شهر يونيو

أرشيفية

كتب- مصطفى عيد:

كشف تقرير من مصلحة الجمارك عن أن إجمالي الضرائب والرسوم المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر يونيو الماضي وصل إلى نحو 3 مليارات و52 مليونا، و382 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية.

وأشار التقرير، الذي تلقاه محمد معيط وزير المالية من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 7234 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك بورسعيد خلال شهر يونيو الماضي لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة منها القمح، والذرة، والبقوليات.

ووفقا للتقرير، وصلت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك بورسعيد إلى 480 مليونا و667 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و571 مليونا و715 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد قامت بتصدير مشمول 315 بيانا جمركيا لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة منها: المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية بقيمة بلغت 985 مليونا و798 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها 19 مليونا و319 ألف جنيه.

مصلحة الجمارك وزارة المالية بورسعيد

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