صعود الجنيه يقود مبيعات كونكريت للملابس بالدولار للزيادة في الربع الأول

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن شركة كونكريت للملابس الجاهزة، التابعة لها، حققت زيادة في صافي المبيعات بالدولار خلال الربع الأول من العام المالي 2020.

وأضافت الشركة أن صافي مبيعات كونكريت ارتفع إلى 5.4 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2020 (من أول فبراير وحتى نهاية أبريل) مقابل 5.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت أن هذه الزيادة تأتي بعد ترجمة القوائم المالية نتيجة انخفاض قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بمتوسط نسبة 11.8/% خلال الفترة، وذلك رغم انخفاض قيمة المبيعات بالجنيه المصري وحجم البيع خلال الفترة.

وشهدت أسعار الدولار أمام الجنيه تراجعا ملحوظا خلال عام 2019 وهو ما انعكس على مبيعات الشركة عند تقييمها بالدولار في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من 2019 أي قبل حدوث الانخفاض بالشكل الملحوظ.

وتمتلك شركة كونكريت للملابس الجاهزة، سلسة متاجر "CONCRETE" لملابس الرجال الفاخرة وملابس الأطفال بالسوق المصري.

وكانت الحكومة المصرية بدأت في تنفيذ إجراءات احترازية في مارس الماضي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن ضمنها تحديد مواعيد مبكرة لغلق المحلات والمتاجر، وذلك قبل أن تبدأ في التراجع عن هذه الإجراءات تدريجيا في أواخر يونيو الماضي.

وحققت شركة كونكريت للملابس الجاهزة، أرباحا خلال الربع الأول من العام المالي 2020 بلغت 4.1 مليون دولار مقابل 897.9 ألف دولار خلال فترة المقارنة، وذلك نتيجة أرباح غير متكررة ناتجة عن بيع بعض الأصول الثابتة غير المستخدمة بالشركة خلال الفترة بحوالي 3.8 مليون دولار، بحسب البيان.

وقالت العرفة إن شركة يوروميد للتجارة والتسويق، والمالكة لسلسة متاجر "Brandshub.co" بالسوق المصري (والتي تمثل الذراع التجاري للمجموعة في القطاع المتوسط) حافظت على نفس مستوى المبيعات بالدولار خلال الربع الأول من العام المالي 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت أن شركة يوروميد حققت مبيعات قدرها 1.1 مليون دولار بعد ترجمة القوائم المالية نتيجة انخفاض قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بمتوسط 11.8% خلال الفترة، وذلك رغم انخفاض قيمة المبيعات بالجنيه بنسبة 14.7% متأثرة بأزمة فيروس كورونا.

كما تأثرت مبيعات الشركة خلال الربع الأول بتأخير تسليم إحدى المناقصات المهمة والتي كان من المتوقع بدء تسليمها خلال شهر الماضي إلا أن فرض الإجراءات الاحترازية في مصر أدى إلى تأخر التسليمات.

وسجلت شركة يوروميد خسائر تشغيلية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بقيمة 362.1 ألف دولار مقابل خسائر بقيمة 132.2 ألف دولار خلال فترة المقارنة متأثرة بانخفاض المبيعات.