تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و23 جنيها، كما تراجع سعر الكابوريا 5 جنيهات، ليتراوح 30 و125 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الجمبرى 10 جنيهات، ليتراوح بين 200 جنيه و270 جنيها، كما انخفض سعر كيلو السمك البوري 7 جنيهات ليتراوح بين 35 و45 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، واستقر سعر كيلو السمك المكرونة ليتراوح بين 60 و70 جنيها.