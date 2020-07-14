المتحدث باسم البترول: الوزير يتوجه لموقع حريق خط المازوت.. ولم يتم تحديد أسباب الكسر
كتب - أحمد السيد:
قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن المهندس طارق الملا وزير البترول، توجه برفقة مسؤولي الوزارة لمتابعة تطورات كسر خط المازوت بطريق الإسماعيلية الصحراوي، الثلاثاء.
وقال عبدالعزيز، في تصريحات له، الثلاثاء، إنه حتى الآن لم يتم تحديد أسباب كسر الخط.
في الوقت نفسه، أعلن الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، إصابة 6 مواطنين جراء الحريق الذي اندلع اليوم الثلاثاء، في خط مازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.
وأضاف مجاهد في تصريحات للصحفيين اليوم، أنه تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف، وتم التمركز في محيط الحريق؛ لنقل أي مصابين في موقع الحادث.
وأوضح أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى السلام العام، مشيرًا إلى أن الإصابات عبارة عن حروق أغلبها من الدرجة الثالثة.
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