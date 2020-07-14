أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق إسماعيلية الصحراوي الخطيب ومرتضى منصور سد النهضة التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

المتحدث باسم البترول: الوزير يتوجه لموقع حريق خط المازوت.. ولم يتم تحديد أسباب الكسر

06:53 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
المتحدث باسم البترول: الوزير يتوجه لموقع حريق خط المازوت.. ولم يتم تحديد أسباب الكسر

طارق الملا وزير البترول في موقع الحادث

كتب - أحمد السيد:

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن المهندس طارق الملا وزير البترول، توجه برفقة مسؤولي الوزارة لمتابعة تطورات كسر خط المازوت بطريق الإسماعيلية الصحراوي، الثلاثاء.

وقال عبدالعزيز، في تصريحات له، الثلاثاء، إنه حتى الآن لم يتم تحديد أسباب كسر الخط.

في الوقت نفسه، أعلن الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، إصابة 6 مواطنين جراء الحريق الذي اندلع اليوم الثلاثاء، في خط مازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.

وأضاف مجاهد في تصريحات للصحفيين اليوم، أنه تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف، وتم التمركز في محيط الحريق؛ لنقل أي مصابين في موقع الحادث.

وأوضح أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى السلام العام، مشيرًا إلى أن الإصابات عبارة عن حروق أغلبها من الدرجة الثالثة.

حريق خط المازوت وزارة البترول طارق الملا وزير البترول حريق إسماعيلية الصحراوي

الخبر التالى:

رئيس شركة أنابيب البترول: السيطرة على حريق "صحراوي الإسماعيلية"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83001

    عدد المصابين

  • 24975

    عدد المتعافين

  • 3935

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13164937

    عدد المصابين

  • 7664951

    عدد المتعافين

  • 573498

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:جحيم على الصحراوي.. تفاصيل حريق ماسورة مازوت بطريق الإسماعيلية (تغطية خاصة)