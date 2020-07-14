الذهب يتحدى كورونا.. "السكري" يسجل أعلى إنتاج نصف سنوي في عامين و6 أشهر (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات شركة سنتامين المسؤولة عن إدارة منجم السكري في مصر، ارتفاع إنتاج الذهب من المنجم خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وذلك رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المحلي والعالمي.

وبحسب بيان من الشركة عن نتائج أعمال الربع الثاني من 2020، وصل إنتاج الشركة من منجم السكري إلى 256.1 ألف أوقية ذهب في أول 6 أشهر من العام الجاري مقابل 234.1 ألف أوقية خلال نفس الفترة من عام 2019.

وقالت الشركة إنها تسير على الطريق لتحقيق مستهدفات إجمالي الإنتاج في عام 2020 والذي يتراوح بين 510 آلاف و525 ألف أوقية من الذهب.

ووصل إنتاج الشركة من الذهب بمنجم السكري في الربع الثاني (ذروة أزمة كورونا وإجراءات الإغلاق المحلية والعالمية) إلى 131 ألف أوقية، وهي كمية أعلى من إنتاج الربع الأول والتي وصلت إلى 125.1 ألف أوقية، وأعلى من الإنتاج خلال نفس الفترة من العام الماضي عند 117.9 ألف أوقية.

ورغم ذلك انخفضت مبيعات الشركة من الذهب إلى 130.7 ألف أوقية خلال الربع الثاني مقابل 139.8 ألف أوقية في الربع الأول من العام الجاري، ولكنها بقيت أعلى من مبيعات نفس الربع من العام الماضي والتي بلغت 112.8 ألف أوقية.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور إنتاج الذهب من منجم السكري بشكل نصف سنوي خلال آخر عامين ونصف والذي أظهر أن النصف الأول من 2020 كان الأكثر إنتاجا رغم تحديات أزمة فيروس كورونا.