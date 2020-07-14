تقرير: الذهب تفوق على كل الأصول الاستثمارية في النصف الأول من 2020

كتبت- ياسمين سليم:

قدم الذهب أداءً ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الجاري، لترتفع قيمته عالميا بنسبة 16.8% بالدولار، بحسب ما يقوله مجلس الذهب العالمي في تقرير له اليوم الثلاثاء.

وقال التقرير إن الذهب تفوق بشكل ملحوظ على كل الأصول الرئيسية الأخرى، خلال النصف الأول من العام.

وأغلق سعر أوقية الذهب في نهاية يونيو الماضي عند 1770 دولارًا، وهو مستوى لم يشهده الذهب منذ عام 2012، بحسب التقرير.

وقال إن أسعار الذهب وصلت لمستويات قياسية أو شبه قياسية في كل العملات الرئيسية الأخرى.

وخلال النصف الأول من العام استفاد الذهب من عدم اليقين الحاد الذي يحيط بالعالم جراء انتشار فيروس كورونا، وانخفاض سعر الفائدة العالمي، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

وقال إن الذهب استفاد من رغبة المستثمرين في تقليل المخاطر، مع اعترافهم بأنه أداة للتحوط، وهو ما يؤكده التدفقات القياسية التي شوهدت في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.

ويعتقد المجلس العالمي للذهب أن المعدن الأصفر يمكن أن يكون أصلًا قيمًا خلال النصف الجاري من العام، وسيساعد المستثمرين في تنويع المخاطر بالنسبة لاسثتمارتهم.

وتأتي توقعات المجلس في ظل عدم يقين من شكل تعافي الاقتصاد العالمي، فالبعض يعتقد أن الاقتصاد سيتعافى على شكل حرف V أو على الأرجح على شكل U، فيما سيكون التعافي خلال النصف الثاني من العام قصير الأجل، خوفًا من حدوث موجة ثانية تؤثر على الاقتصاد العالمي، وفقًا للتقرير.