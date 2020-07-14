خصم إضافي لبطاقة التموين.. المالية تكشف تفاصيل مبادرة تحفيز الاستهلاك

كتب- مصطفى عيد:

كشف محمد معيط وزير المالية، عن تفاصيل جديدة بشأن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، والتي أعلنت الحكومة عنها أمس الأول الأحد أثناء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية بمجال الإسكان.

وأوضح الوزير خلال بيان للمالية اليوم الثلاثاء، الموعد التقريبي لإطلاق المبادرة، ومدتها، وأبرز السلع المشاركة في المبادرة، كما أوضح كيفية الاستفادة من المبادرة وطرق الشراء، ومدة التقسيط المسموح بها في إطار المبادرة.

وهذه هي أبرز تفاصيل المبادرة كما أعلنها وزير المالية اليوم:

· إطلاق المبادرة قبل نهاية شهر يوليو الجاري وستستمر لفترة 3 أشهر.

· إمكانية تجديدها مرة أخرى في ضوء ما ستحققه من نتائج إيجابية في رفع معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي، وتحريك عجلة الاقتصاد.

· أبرز السلع التي ستدخل ضمن المبادرة هي الأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والبويات، والصناعات الحرفية والتكنولوجية.

· إطلاق موقع إلكتروني بشبكة الإنترنت لهذه المبادرة الرئاسية يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المُقررة عليها.

· يمكن الشراء الإلكتروني "أون لاين" خلال المبادرة، كما ستتيح الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة.

· منح أصحاب بطاقات التموين خصم إضافي بنسبة 10% على كل السلع الاستهلاكية المعروضة للبيع ضمن المبادرة، بالإضافة إلى نسبة الخصم على الأسعار التي ستقدمها المصانع والشركات والتجار.

· تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة هذا الخصم الإضافي بقيمة 12 مليار جنيه من موازنة العام المالي الجاري.

· تسمح المبادرة بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة.

· تخضع المبادرة للتقييم الدوري والمتابعة الدقيقة من مختلف الوزارات والجهات المعنية خاصة جهاز حماية المستهلك.

وكان وزير المالية وهالة السعيد أعلنا بعضا من تفاصيل المبادرة أمس الأول الأحد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتضمن عرض عدد من السلع المعمرة وغير المعمرة بأسعار مخفضة بمتوسط خصم 20% بالاتفاق مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية.