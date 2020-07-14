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ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:08 ص الثلاثاء 14 يوليه 2020
ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و25 جنيها، ، كما صعد سعر كيلو الجمبرى 30 جنيها، ليتراوح بين 200 جنيه و280 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة ليتراوح بين 60 و70 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و 170 جنيها، وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور الجمبرى

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