توقعات إشغالات الفنادق في 4 مناطق بمصر خلال 2020 و2021 (إنفوجرافيك تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت مؤسسة كوليرز إنترناشيول، المتخصصة في الاستشارات والبحوث العقارية، تقريرا، منذ أيام، عن توقعاتها لإشغالات الفنادق في منطقة الشرق الأوسط في عامي 2020 و2021، مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأدت جائحة كورونا والتدابير الاحترازية منها إلى إغلاق المجال الجوي وحركة السفر والتنقل بين البلاد في معظم الدول التي انتشرت فيها الإصابة وهو ما أدى إلى توقف السياحة بشكل كامل في فترة الربع الثاني من عام 2020.

وبدأت العديد من الدول مؤخرا في إعادة حركة السفر والسياحة تدريجيا، والتي ربما تستغرق وقتا من أجل التعافي قد يصل إلى نهاية العام، أو حتى ظهور لقاح أو علاج نهائي للفيروس.

وتضمن تقرير كوليرز توقعات إشغال الفنادق في 4 مناطق بمصر هي القاهرة، والإسكندرية، وشرم الشيخ، والغردقة في عامي 2020 و2021، وأيضا نسبة التراجع أو الزيادة في العائد لكل غرفة متاحة بهذه الفنادق في كل من العامين مقارنة بالعام السابق عليه.

ويرصد مصراوي المؤشرات الخاصة بمصر التي تضمنها التقرير في الإنفوجرافيك التفاعلي التالي: