20 % تراجعًا في أسعار الأرز بالأسواق مع زيادة المعروض

كتبت- شيرين صلاح:

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأرز تراجعت تدريجيا خلال الفترة الماضية وحتى الآن بنسبة 20% بالأسواق.

وأضاف أن سعر الأرز الشعير تراجع إلى 3700 و3800 جنيه للطن مقابل 4600 جنيه، وتراجع سعر طن الأرز الأبيض إلى بين 6 و7 آلاف جنيه مقابل 6500 جنيه و8 آلاف جنيه.

وأرجع شحاته الانخفاض التدريجي للأسعار الأرز إلى زيادة المعروض وهدوء الطلب بالأسواق خلال الفترة الحالية، بعد تسارع التخزين من قبل المواطنين خلال الفترة الماضية.

وتسارع المواطنين على شراء وتخزين السلع مع بداية أزمة كورونا، وبعدها بفترة هدأ التسارع على الشراء.

وقال شحاته في وقت سابق، إن هناك وفرة كبيرة في المعروض بالأسواق والمخزون تكفي استهلاك المواطنين حتى العام المقبل، بالإضافة إلى ظهور المحصول الجديد من الأرز خلال الشهر المقبل.