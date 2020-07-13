أكثر الكلمات إنتشاراً

افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

20 % تراجعًا في أسعار الأرز بالأسواق مع زيادة المعروض

04:14 م الإثنين 13 يوليه 2020
20 % تراجعًا في أسعار الأرز بالأسواق مع زيادة المعروض

الأرز

كتبت- شيرين صلاح:

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأرز تراجعت تدريجيا خلال الفترة الماضية وحتى الآن بنسبة 20% بالأسواق.

وأضاف أن سعر الأرز الشعير تراجع إلى 3700 و3800 جنيه للطن مقابل 4600 جنيه، وتراجع سعر طن الأرز الأبيض إلى بين 6 و7 آلاف جنيه مقابل 6500 جنيه و8 آلاف جنيه.

وأرجع شحاته الانخفاض التدريجي للأسعار الأرز إلى زيادة المعروض وهدوء الطلب بالأسواق خلال الفترة الحالية، بعد تسارع التخزين من قبل المواطنين خلال الفترة الماضية.

وتسارع المواطنين على شراء وتخزين السلع مع بداية أزمة كورونا، وبعدها بفترة هدأ التسارع على الشراء.

وقال شحاته في وقت سابق، إن هناك وفرة كبيرة في المعروض بالأسواق والمخزون تكفي استهلاك المواطنين حتى العام المقبل، بالإضافة إلى ظهور المحصول الجديد من الأرز خلال الشهر المقبل.

رجب شحاتة أسعار الأرز

الخبر التالى:

توقعات إشغالات الفنادق في 4 مناطق بمصر خلال 2020 و2021 (إنفوجرافيك تفاعلي)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 82070

    عدد المصابين

  • 24419

    عدد المتعافين

  • 3858

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12597849

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 561617

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصراوي يكشف بيع كمامات للمواطنين غير مطابقة للمواصفات