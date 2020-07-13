صندوق النقد يناشد سلطات لبنان التوافق حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية
القاهرة- وكالات:
ناشد صندوق النقد الدولي سلطات لبنان اليوم الاثنين التوافق حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية، محذرا من أن محاولات تقليص الرقم المقدم للخسائر الناجمة عن أزمته المالية لن يؤدي إلا إلى إبطاء التعافي.
وتعتبر خطة الإنقاذ الحكومية ركيزة المحادثات مع الصندوق وترسم صورة لخسائر ضخمة في النظام المالي، بحسب وكالة رويترز.
وتعثرت المفاوضات نتيجة خلاف بشأن حجم الخسائر المالية أحدث توترا بين الحكومة والمصرف المركزي والبنوك التجارية ومشرعين من أحزاب لبنان السياسية الرئيسية.
الخبر التالى:20 % تراجعًا في أسعار الأرز بالأسواق مع زيادة المعروض
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
82070
عدد المصابين
-
24419
عدد المتعافين
-
3858
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
12597849
عدد المصابين
-
7090230
عدد المتعافين
-
561617
عدد الوفيات
إعلان