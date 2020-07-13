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صندوق النقد يناشد سلطات لبنان التوافق حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية

04:10 م الإثنين 13 يوليه 2020
صندوق النقد يناشد سلطات لبنان التوافق حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية

صندوق النقد الدولي

القاهرة- وكالات:

ناشد صندوق النقد الدولي سلطات لبنان اليوم الاثنين التوافق حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية، محذرا من أن محاولات تقليص الرقم المقدم للخسائر الناجمة عن أزمته المالية لن يؤدي إلا إلى إبطاء التعافي.

وتعتبر خطة الإنقاذ الحكومية ركيزة المحادثات مع الصندوق وترسم صورة لخسائر ضخمة في النظام المالي، بحسب وكالة رويترز.

وتعثرت المفاوضات نتيجة خلاف بشأن حجم الخسائر المالية أحدث توترا بين الحكومة والمصرف المركزي والبنوك التجارية ومشرعين من أحزاب لبنان السياسية الرئيسية.

صندوق النقد الدولي سلطات لبنان خطة الإنقاذ المالي الحكومية

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