كورونا يخفض استهلاك البن 20% في السوق المحلي

كتبت- دينا خالد:

قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن، بغرفة القاهرة التجارية، إن استهلاك البن انخفض في السوق المحلي بنسبة 20%، مقارنة بالفترة التي سبقت غلق المقاهي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح فوزي، لمصراوي، أن الإقبال على البن تراجع بنحو 40%، ولكن مع إعادة فتح المقاهي مرة ثانية تقلصت هذه النسبة إلى 20%.

وأغلقت مصر المقاهي والكافيهات في نهاية شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، إلا أنها أعادت فتحها 27 يوينو الماضي بعد إغلاق دام أكثر من 3 أشهر.

وأعادت الحكومة فتح المقاهي مع وجود عدة ضوابط منها أن تكون 25% من سعتها، كما منعت الشيشة والألعاب، على أن يلتزم رواد المقاهي بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأرجع فوزي هذا تراجع استهلاك البن، إلى عدم عمل الكافيهات بكامل طاقتها، كما في السابق قبل الكورونا.

وأشار فوزي أن أسعار البن ارتفعت، بنحو 10 جنيهات مقارنة بأسعار بداية العام الجاري، حيث يتراوح سعر كيلو البن بين 90 جنيهًا و 105 جنيهات، مقابل 85 و95 جنيها.

وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن ينخفض الاستهلاك العالمي للقهوة هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2011، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية لمواجهتها على مستوى العالم، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج في تقرير لها.

وأشارت الوكالة إلى أن إغلاق المقاهي والمطاعم، والتي تمثل عادة حوالي 25% من الطلب، كان أمرا ساحقا للاستهلاك، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تعود الأوضاع لطبيعتها مرة أخرى.