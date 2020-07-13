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مبيعات عربية وأجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات الاثنين

02:47 م الإثنين 13 يوليه 2020
مبيعات عربية وأجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.58% مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 11007 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.87%، وصعد مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.68%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 503.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 79.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 583.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.05% مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 11071 نقطة.

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