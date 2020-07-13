شركة مصرية ضمن قائمة فوربس لأقوى شركات الاتصالات بالشرق الأوسط لعام 2020

كتب- علاء حجاج:

أصدرت مجلة فوربس قائمة أقوى 9 شركات الاتصالات في الشرق الأوسط لعام 2020، والتي ضمت الشركة المصرية للاتصالات.

واعتمدت فوربس في تصنيفها على جمع المعلومات المالية والبيانات وتحليلها من القوائم المالية المجمعة للشركات وبيانات أسواق المال العربية.

وقد صنفت الشركات وفقاً للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية، وهي " القيمة السوقية - المبيعات - صافي الأرباح وإجمالي الأصول".

واستبعدت فوربس من التصنيف الشركات العامة التابعة لشركات أخرى مدرجة في أسواق المال. كما استبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المدققة للعام المالي 2019 قبل 23 أبريل 2020.

واعتمدت فوربس في التصنيف على أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار إغلاق الأسهم في تاريخ 31 مارس 2020.

STC تتصدر قائمة أقوى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط

وبحسب القائمة التي أعلنت عنها فوربس، فقد تصدرت شركة الاتصالات السعودية STC قائمة أقوى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط لعام 2020.

وبلغت القيمة السوقية لشركة STC نحو 46.7 مليار دولار، بينما بلغت إيراداتها 14.5 مليار دولار، محققة صافي أرباح بقيمة 2.9 مليار دولار، بينما بلغت قيمة أصول الشركة 31.5 مليار دولار.

جدير بالذكر أن شركة STC السعودية والتي تصدرت قائمة أقوى شركات الاتصالات بالشرق الأوسط، قد وقعت مذكرة تفاهم للاستحواذ على 55% من حصة شركة فودافون مصر والتي تمتلكها مجموعة فودافون العالمية في يناير الماضي وذلك مقابل 2.39 مليار دولار، ومن المتوقع إغلاق الصفقة قبل نهاية العام الجاري.

وبحسب قائمة فوربس لأقوى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط لعام 2020، جاءت شركة اتصالات الإماراتية في المرتبة الثانية والتي يقودها المصري حاتم دويدار.

ووفقا لإحصاء فوربس فحققت اتصالات إيرادات بقيمة 14.2 مليار دولار، وأرباح بقيمة 2.6 مليار دولار، فيما قُدرت قيمة أصول الشركة بمبلغ 34.9 مليار دولار، بينما بلغت القيمة السوقية للشركة 33.2 مليار دولار.

في المركز الثالث جاءت شركة أوريدو القطرية والتي يقودها الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني.

دعم تواجد الشركة بقائمة أقوى شركات الاتصالات في 2020، تحقيقها إيرادات بقيمة 8.2 مليار دولار وصافي أرباح بقيمة 611 مليون دولار، وتقدير أصولها بقيمة 15.1 مليار دولار، بينما بلغت قيمتها السوقية 7.1 مليار دولار.

واحتلت شركة زين الكويتية المركز الرابع بتصنيف فوربس لأقوى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط 2020، ويقود شركة زين الرئيس التنفيذي بدر ناصر الخرافي.

وبلغت إيرادات الشركة بحسب إحصاءات فوربس 5.3 مليار دولار، بينما بلغ صافي الأرباح 792 مليون دولار، وقُدرت قيمة أصول الشركة بنحو 19.8 مليار دولار، فيما بلغت القيمة السوقية للشركة 1.1 مليار دولار.

في المركز الخامس جاءت شركة عمانتل، والتي يقودها طلال بن سعيد المعمري، وهي شركة عمانية، قُدرت قيمتها السوقية بنحو 1.1 مليار دولار.

وبلغت قيمة إيرادات الشركة نحو 6.7 مليار دولار، وأرباح بلغت قيمتها 779 مليون دولار، بينما بلغت قيمة أصول الشركة 19.8 مليار دولار.

شركة دو الاماراتية جاءت في المرتبة السادسة بقائمة أقوى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط خلال 2020، وبحسب الإحصاءات بلغت إيرادات شركة دو 3.4 مليار دولار، وصافي الأرباح 471 مليون دولار.

وقدر التصنيف قيمة أصول الشركة بنحو 4.6 مليار دولار، بينما بلغت القيمة السوقية للشركة 6.4 مليار دولار، ويقود الشركة يوهان دينيليند.

شركة موبايلي السعودية جاءت في المرتبة السابعة بالترتيب، ويقودها سلمان بن عبد العزيز البدران، وبحسب بيانات فوربس بلغت إيرادات موبايلي 3.6 مليار دولار، بينما بلغ صافي أرباح الشركة نحو 8.3 مليون دولار، وبلغت قيمة أصول الشركة نحو 10.5 مليار دولار، فيما وصلت القيمة السوقية للشركة نحو 4.5 مليار دولار.

في المركز الثامن بالقائمة جاءت شركة بتلكو البحرينية، ويقودها، ميكيل فينتر، وبحسب بيانات فوربس بلغت إيرادات الشركة 1.1 مليار دولار.

وبلغ صافي أرباح الشركة نحو 165 مليون دولار، وقدُرت قيمة أصول الشركة بنحو 2.6 مليار دولار، بينما بلغت القيمة السوقية للشركة 1.6 مليار دولار.

المصرية للاتصالات جاءت بالمرتبة التاسعة ضمن قائمة أقوى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط 2020، ويقود المصرية للاتصالات المهندس عادل حامد.

وقدرت القيمة السوقية للشركة 1.1 مليار دولار، بينما بلغت إيراداتها 1.6 مليار دولار، و280 مليون دولار صافي أرباح الشركة، بينما قُدرت قيمة أصول الشركة بنحو 4.6 مليار دولار.

ويذكر أن الشركة المصرية للاتصالات تمتلك على 45% من شركة فودافون مصر، وهي المشغل الرابع لخدمات المحمول في السوق المصري وهي مقدم خدمات الهاتف الأرضي والبنية التحتية للاتصالات الأساسي في البلاد.