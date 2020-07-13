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صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصاد الشرق الأوسط بنسبة 4.7% بسبب كورونا

01:27 م الإثنين 13 يوليه 2020
صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصاد الشرق الأوسط بنسبة 4.7% بسبب كورونا

جهاد أزعور

كتبت- ياسمين سليم:

خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى خلال العام الجاري.

وبحسب تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى الذي أتاحه الصندوق اليوم الاثنين فإن الصندوق يتوقع انكماش المنطقة بنسبة 4.7% مقابل 2.7% انكماشًا كان يتوقعها في أبريل الماضي.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن انخفاض أسعار النفط والسياحة أدت إلى رياح معاكسة للمنطقة في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم أن انخفاض أسعار النفط سيكلف 270 مليار دولار للدول المنتجة للبترول في المنطقة خلال هذا العام.

ويتوقع الصندوق أن ينكمش اقتصادات الدول المنتجة للنفط بنسبة 3.7% خلال هذا العام، فيما سينكمش اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنسبة 1.1%.

جهاد أزعور صندوق النقد الدولي منطقة الشرق الأوسط شمال إفريقيا الاقتصاد فيروس كورونا

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