صندوق النقد: 17 مليار دولار لدول الشرق الأوسط حتى الآن لمواجهة كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

بلغ قيمة التمويلات التي قدمها صندوق النقد الدولي لدول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 17 مليار دولار حتى الآن، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال الصندوق في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى اليوم الاثنين إن الصندوق دعم ومنح بالفعل ما يقرب من 17 مليار دولار لدول المنطقة.

وبحسب التقرير الذي أعلن عنه الصندوق اليوم فإن دول مصر والأردن وجمهورية قيرغيزستان وباكستان وتونس حصلوا على تمويل سريع ضمن أداة التمويل السريع، بينما حصلت أفغانستان وجيبوتي وقيرغيزستان ومورتينيا وطاجكستان وأوزباكستان على تسهيل ائتماني سريع.

كما بدأت مصر في تنفيذ برنامج ضمن برنامج الاستعداد الائتماني المدد بقيمة 5.2 مليار دولار خلال عام.