سبأ للأدوية تحصل على موافقة مبدأية لتصنيع أحد أدوية كورونا

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة سبأ الدولية للأدوية، إنها حصلت على الموافقة المبدئية من هيئة الدواء المصرية لتسجيل مستحضر Favipiravir 200 mg أحد الأدوية المستخدمة فى علاج فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن تنتهي كافة إجراءات التسجيل والبدء في الإنتاج خلال 3 أشهر.

وقالت إن كافة عمليات الإنتاج ستتم من خلال مصنع الشركة في المنطقة الصناعية بكفر الشيخ.

وتعمل شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية في قطاع الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على الصيدلة.