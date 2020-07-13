أسعار الذهب العالمية تصعد فوق مستوى 1800 دولار للأوقية
القاهرة- وكالات:
صعدت أسعار الذهب العالمية، يوم الاثنين، لتظل فوق مستوى 1800 دولار للأوقية، في ظل استمرار تدعم المعدن الذي يعد ملاذا آمنا بفضل تراجع الدولار وبواعث القلق من تنامي إصابات كوفيد-19 في أنحاء العالم، بحسب وكالة رويترز.
وزاد السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1807.16 دولار للأوقية بحلول الساعة 0731 بتوقيت جرينتش.
وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% أيضا ليسجل 1811.10 دولار.
وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق في أكسي كورب للخدمات المالية، "كوفيد-19 لن يغادرنا ولا نعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيحيد عن مساره فيما يتعلق بأسعار الفائدة في أي وقت قريب، وهو ما سيدعم أسعار الذهب".
وتراجع مؤشر الدولار 0.2%، مما يقلص تكلفة الذهب لحملة العملات الأخرى.
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