ارتفاع إنتاج الذهب في منجم السكري 11% في الربع الأول من 2020

كتب- أحمد السيد:

ارتفع إنتاج شركة سنتامين من الذهب بمنجم السكري في مصر، خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 11%، ليصل إلى حوالي 131 ألف أوقية، مقابل نحول 118 ألف أوقية من الذهب خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات الشركة الصادرة مساء أمس الأحد على موقعها الإلكتروني.

وبحسب البيانات، فإن إنتاج الشركة من منجم السكري قد زاد خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 5%، مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، عندما بلغ حوالي 125.1 ألف أوقية من الذهب.

وقال مارتن هورغان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين للذهب، إن الشركة تواصل إدارة التأثيرات المستقبلية المحتملة لأزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الشركة مازالت تستهدف إنتاج ما يتراوح بين 510 ألف أوقية و525 ألف أوقية خلال العام الحالي.

وقد ارتفعت مبيعات الشركة من الذهب خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 16%، لتصل إلى 130.745 ألف أوقية من الذهب، مقابل 112.764 خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع متوسط سعر الذهب بنسبة 32% على أساس سنوي ليصل إلى 1731 دولارا للأوقية

وبحسب بيانات الشركة، فإن إجمالي الإيرادات خلال الربع الثاني ارتفعت بنسبة 54%، مقارنة بنفس العام الماضي، لتصل إلى 227 مليون دولار.

وبحسب بيانات الشركة، فان هيئة الثروة المعدنية حصلت خلال الربع الثاني من العام الجاري على 6.8 مليون دولار كإتاوة.

ويقدر احتياطي منجم السكري بـ 15.5 مليون أوقية ذهب، وهو ما يجعله واحدا من أكبر مناجم الذهب في العالم.