أسعار النفط تهبط 1%مع توقعات بتخفيض إنتاج أوبك من الخام

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار النفط نحو 1%، اليوم الاثنين، مع ترقب المتعاملين اجتماعا فنيا لمنظمة أوبك هذا الأسبوع من المتوقع أن يوصي بتقليص تخفيضات الإنتاج التي دعمت أسعار الخام، بحسب وكالة رويترز.

وهبط برنت الخام 32 سنتا بما يوازي 0.7% إلى 42.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40.22 دولار للبرميل، بانخفاض 33 سنتا أو 0.8%.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر النفط الأسبوع الماضي إذ دفع تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا عدة ولايات أمريكية لفرض قيود أكثر صرامة على السفر قد تضعف تعافي الطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

ولكن الأسعار زادت أكثر من 2%، الجمعة الماضية، بعدما رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط في 2020 بواقع 400 ألف برميل يوميا.

وتعافت أسعار النفط بشكل كبير من أدنى مستوياتها لعشرات السنين التي سجلتها في أبريل الماضي، بعدما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على خفض غير مسبوق للإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في الفترة من مايو الي يوليو الجاري.

وتنعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلان، لرفع توصية بشأن المستوى التالي للتخفيضات بعدما بلغت نسبة امتثال المجموعة بالتخفيضات 107% في يونيو الجاري من 77% في مايو الماضي.

وقالت مصادر في أوبك+ لرويترز، إن من المتوقع تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا، نظرا لتعافي الطلب العالمي على النفط وارتفاع الأسعار.

وقال توني نونان مدير المخاطر لدى ميتسوبيشي كورب في طوكيو، "أحسنوا صنعا برفع الأسعار للمستوى المتوقع على المدى المتوسط لذا ينبغي أن يكونوا حذرين تماما كي لا يدمروا المعنويات".