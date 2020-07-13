أكثر الكلمات إنتشاراً

افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الاثنين

10:19 ص الإثنين 13 يوليه 2020
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الاثنين

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.51% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 11128 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.17%، وصعد مؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.88%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.05% مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 11071 نقطة.

البورصة مؤشر البورصة

الخبر التالى:

أسعار النفط تهبط 1%مع توقعات بتخفيض إنتاج أوبك من الخام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 82070

    عدد المصابين

  • 24419

    عدد المتعافين

  • 3858

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12597849

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 561617

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان