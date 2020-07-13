البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الاثنين
10:19 ص الإثنين 13 يوليه 2020
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.51% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 11128 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.17%، وصعد مؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.88%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.05% مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 11071 نقطة.
الخبر التالى:أسعار النفط تهبط 1%مع توقعات بتخفيض إنتاج أوبك من الخام
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
82070
عدد المصابين
-
24419
عدد المتعافين
-
3858
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
12597849
عدد المصابين
-
7090230
عدد المتعافين
-
561617
عدد الوفيات
إعلان