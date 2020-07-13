البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.51% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 11128 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.17%، وصعد مؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.88%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.05% مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 11071 نقطة.