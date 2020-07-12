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مصدر بالبترول: 250 مليار قدم مكعب احتياطي بئر غاز "بشروش" الجديد

07:37 م الأحد 12 يوليه 2020
مصدر بالبترول: 250 مليار قدم مكعب احتياطي بئر غاز "بشروش" الجديد

الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس

كتب- أحمد السيد:

قال مصدر مسؤول في الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، لمصراوي، اليوم الأحد، إن الاحتياطيات المؤكدة في بئر غاز "بشروش" المكتشفة حديثا في البحر المتوسط تقدر بنحو 250 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بحسب التقديرات الأولية الخاصة بالبئر الاستكشافية التي تقع في امتياز شمال الحماد في دلتا النيل.

وكانت شركة إيني الإيطالية، أعلنت الشهر الماضي، أنها نجحت بالتعاون مع شركة بي بي البريطانية، في حفر أول بئر استكشافية في رخصة شمال الحماد، في المياه المصرية في دلتا النيل، حيث يقع الاكتشاف الجديد على عمق 22 مترًا من المياه، على بعد 11 كيلومترا من الساحل و12 كيلومترا شمال غرب من حقل نوروس وحوالي كيلومتر غربًا من حقل بلطيم الجنوبي الغربي، حيث تم اكتشاف عمود غاز بسمك 152 مترًا داخل الأحجار الرملية في العصر الميسيني لتكوين أبو ماضي مع خصائص بتروفيزيائية ممتازة، حيث سيتم اختبار البئر للإنتاج.

وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن الاختبارات الأولية للبئر أظهرت حجم إنتاج يصل لنحو 31 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، مرجحا أن تحدد الشركة حجم الإنتاج المتوقع من الحقل عقب الانتهاء من عمليات الاختبارات والتي من المتوقع انتهائها قبل نهاية الشهر الحالي.

إيجاس البترول بئر غاز البحر المتوسط

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