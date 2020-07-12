صفقة بيع فودافون مصر للاتصالات السعودية من الإعلان للتأجيل (تسلسل زمني)

كتب علاء حجاج:

مدت شركة الاتصالات السعودية (STC) مذكرة التفاهم الخاصة بشراء 55% من شركة فودافون مصر لمدة 60 يوما بسبب كورونا، بحسب ما أعلنته اليوم الأحد.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية، إنه "نظرا للتحديات اللوجستية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا، والحاجة إلى المزيد من الوقت لإكمال الإجراءات المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك الفحص النافي للجهالة، فقد اتفق الطرفان على تمديد مذكرة التفاهم لمدة 60 يوما ابتداء من تاريخ اليوم".

ويرصد مصراوي في السطور التالية التسلسل الزمني لصفقة بيع 55% من فودافون مصر منذ الإعلان عنها حتى التأجيل بسبب كورونا.

- 29 يناير 2020: أعلنت شركتا الاتصالات السعودية stc وفودافون العالمية عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية، مقابل 2.39 مليار دولار

- 30 يناير 2020: أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانا رسميا قال فيه، إنه في حال إتمام عملية الاستحواذ المحتملة؛ فإن شركة فودافون ملتزمة بأخذ موافقة كتابية مسبقة من الجهاز على أية عمليات تتعلق بأي تغيير في كيانها القانوني أو نسب المساهمين داخل الشركة طبقاً للشروط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.

- 23 فبراير 2020: عينت الشركة المصرية للاتصالات تحالف "هيرميس – سيتي بنك" كمستشار في صفقة فودافون مصر، واستعانت الشركة بالتحالف لدراسة البدائل الاستثمارية المتاحة في الصفقة بحكم امتلاك المصرية للاتصالات لـ 45% من فودافون مصر.

-13 أبريل 2020: أعلنت شركة الاتصالات السعودية stc، عن تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع "مجموعة فودافون" بغرض الاستحواذ على حصتها في شركة "فودافون مصر" والبالغة 55%، لمدة 90 يوماً ابتدءًا من تاريخ التوقيع، نظرًا لجائحة فيروس كورونا.

- 12 يوليو 2020: أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن تمديد مذكرة التفاهم الخاصة بشراء 55% من شركة فودافون مصر لمدة 60 يومًا جديدة بسبب كورونا.