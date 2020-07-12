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جمارك الإسكندرية تحصل 3.9 مليار جنيه ضرائب ورسوم في يونيو

11:54 ص الأحد 12 يوليه 2020
جمارك الإسكندرية تحصل 3.9 مليار جنيه ضرائب ورسوم في يونيو

صادرات وواردات

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الأحد، إن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر يونيو الماضي، بلغت نحو 3 مليارات و902.4 مليون جنيه.

وذكرت أن جمارك الإسكندرية أفرجت عن مشمول 15083 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر يونيو الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة منها اللحوم، والقمح، والذرة، والكيماويات، والسكر، والسيارات، وقطع الغيار.

وأضافت أن تقريرا تلقاه محمد معيط وزير المالية من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك أشار إلى أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة من جمارك الإسكندرية عن شهادات الوارد خلال يونيو الماضي بلغت 614.5 مليون جنيه.

بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات 3 مليارات و284.3 مليون جنيه، وفقا لمعيط.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 3925 بيانا جمركيا لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس بقيمة بلغت 3 مليارات و886.5 مليون جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها 214 ألف جنيه.

وزارة المالية جمارك الإسكندرية ضرائب

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