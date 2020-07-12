مدينة نصر للإسكان توقع عقد إيجار قطعة أرض بمدينة "سراي" مع "توتال مصر"

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، اليوم الأحد، توقيع عقد إيجار قطعة أرض خدمات بمدينة "سراي" مع شركة "توتال مصر".

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأحد، إن مجلس إدارة الشركة قد وافق في اجتماعه خلال نوفمبر 2019 على قبول العرض المقدم من شركة "توتال مصر" لاستئجار قطعة أرض بمدينة "سراي" لمدة 25 عاما.

وتقع قطعة الأرض على طريق الأمل، المدخل الرئيسي من طرق السويس إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ووفقا البيان، فإن قطعة الأرض تبلغ مساحتها 3 آلاف متر مربع وستكون جزءً من مساحة أكبر تقدر بنحو 7 آلاف متر، حيث تقوم شركة توتال مصر بإقامة محطة خدمة متميزة خلال 12 شهرا، بينما ستقوم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بإستغلال وإدارة المساحة المجاورة لمحطة الخدمة في أنشطة تجارية.

وقال أحمد الهيتمي العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن هذه الخطوة هي الإنطلاقة الأولى لشركة مدينة نصر في إقامة مشروعات عقارية تولد دخلا مستمرا للشركة بمدينة "سراي".

وأضاف الهيتمي، " أننا نتطلع بحماس لهذه الشراكة مع شركة رائدة في قطاع الخدمات البترولية في مصر مثل شركة توتال مصر".

وقال peyami oven العضو المنتدب لشركة توتال مصر، إن شركة توتال مصر فخورة بتوسيع شبكة خدماتها من خلال إضافة هذه المحطة المتميزة في هذا الموقع بمدينة سراي".

وأضاف "وستقدم هذه المحطة لعملائنا جميع المنتجات فائقة الجودة بالإضافة لتقديم خدمات سلسلة محلات Bonjour، ووقود 95 ، وخدمات الغسيل الآلي للسيارات، وخدمات توتال كورتز للعناية بالسيارات، بما يعكس رؤيتنا لتقديم أفضل الخدمات".

وتعمل شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، في مجال التشييد والبناء والتطوير العقاري في مصر.

كما تعمل شركة توتال مصر في صناعة البترول، وهي شركة نشطة في قطاع توزيع المنتجات البترولية المتنوعة.