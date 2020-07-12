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البورصة تصعد مع بداية تعاملات الأحد

10:26 ص الأحد 12 يوليه 2020
البورصة تصعد مع بداية تعاملات الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.54% مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 10972 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.05%، وصعد مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.99%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.754% مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، إلى مستوى 11127 نقطة.

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