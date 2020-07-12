أكثر الكلمات إنتشاراً

محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:24 ص الأحد 12 يوليه 2020
تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و23 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، بين 60 و75 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 42 و50 جنيها.

واستقر سعر كيلو الجمبرى ليتراوح بين 200 جنيه و260 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و 170 جنيها، وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

أسعار الأسماك السمك البلطي السمك المكرونة الجمبرى

الخبر التالى:

البورصة تصعد مع بداية تعاملات الأحد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 81158

    عدد المصابين

  • 23876

    عدد المتعافين

  • 3769

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12597849

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 560026

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي: "المواطن اللي هيتقدم على شقة هيحصل عليها"