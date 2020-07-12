تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و23 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، بين 60 و75 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 42 و50 جنيها.

واستقر سعر كيلو الجمبرى ليتراوح بين 200 جنيه و260 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و 170 جنيها، وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.