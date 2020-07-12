تمديد صفقة استحواذ STC السعودية على حصة في فودافون للمرة الثانية بسبب كورونا

القاهرة- مصراوي

قالت شركة الاتصالات السعودية (STC) اليوم الأحد إنها مدت مذكرة التفاهم الخاصة بشراء 55% من شركة فودافون مصر لمدة 60 يوما بسبب كورونا.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية، إنه "نظرا للتحديات اللوجستية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا، والحاجة إلى المزيد من الوقت لإكمال الإجراءات المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك الفحص النافي للجهالة، فقد اتفق الطرفان على تمديد مذكرة التفاهم لمدة 60 يوما ابتداء من تاريخ اليوم".

وكانت شركة الاتصالات السعودية أعلنت في أبريل الماضي عن تمديد مذكرة التفاهم غير الملزمة للصفقة لمدة 90 يوما لاستكمال عمليات الفحص النافي للجهالة بسبب فيروس كورونا.

وكانت مجموعة فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات STC، أعلنوا في نهاية يناير الماضي، عن توقيعهما مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية.



وتوصل الطرفان إلى اتفاق على بيع كامل أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر بقيمة تقرب من 2.4 مليار دولار.