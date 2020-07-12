أكثر الكلمات إنتشاراً

محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

تمديد صفقة استحواذ STC السعودية على حصة في فودافون للمرة الثانية بسبب كورونا

09:44 ص الأحد 12 يوليه 2020
تمديد صفقة استحواذ STC السعودية على حصة في فودافون للمرة الثانية بسبب كورونا

صفقة فودافون- STC

القاهرة- مصراوي

قالت شركة الاتصالات السعودية (STC) اليوم الأحد إنها مدت مذكرة التفاهم الخاصة بشراء 55% من شركة فودافون مصر لمدة 60 يوما بسبب كورونا.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية، إنه "نظرا للتحديات اللوجستية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا، والحاجة إلى المزيد من الوقت لإكمال الإجراءات المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك الفحص النافي للجهالة، فقد اتفق الطرفان على تمديد مذكرة التفاهم لمدة 60 يوما ابتداء من تاريخ اليوم".

وكانت شركة الاتصالات السعودية أعلنت في أبريل الماضي عن تمديد مذكرة التفاهم غير الملزمة للصفقة لمدة 90 يوما لاستكمال عمليات الفحص النافي للجهالة بسبب فيروس كورونا.

وكانت مجموعة فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات STC، أعلنوا في نهاية يناير الماضي، عن توقيعهما مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية.


وتوصل الطرفان إلى اتفاق على بيع كامل أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر بقيمة تقرب من 2.4 مليار دولار.

STC شركة الاتصالات السعودية فودافون مصر فيروس كورونا

الخبر التالى:

ارتفاع الطماطم وتراجع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 81158

    عدد المصابين

  • 23876

    عدد المتعافين

  • 3769

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12597849

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 560026

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| طبيبة تفجر مفاجأة وعلماء يكشفون سر غموض الفيروس