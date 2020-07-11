دبي تعلن حزمة تحفيزية جديدة بـ 1.5 مليار درهم للتغلب على تبعات كورونا الاقتصادية

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي

القاهرة- وكالات:

أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اليوم السبت على حسابه على تويتر عن حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) لمساعدة اقتصاد الإمارة على التغلب على تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.

وذكر ولي العهد في التغريدة "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.. اعتمدنا اليوم حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم ليصل مجموع الحزم التحفيزية إلى 6.3 مليار درهم.. نهدف إلى تعزيز سيولة الشركات ودعم استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات".

وتلك هي حزمة التحفيز الثالثة التي تعلن عنها إمارة دبي، ثاني أكبر وأغنى الإمارات في البلاد.