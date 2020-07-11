التضامن: تشغيل موقع حجز بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة اليوم

كتبت- ياسمين سليم:

قالت نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة سوف تفعل اليوم الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز لبطاقة الخدمات المتكاملة، كي يتمكن ذوو الإعاقة من تسجيل بياناتهم وحجز المواعيد الخاصة بهم.

ومن المقرر أن تبدأ مكاتب التأهيل في استقبال الحالات التي قامت بالتسجيل إعتبارًا من 15 يوليو الجاري، بحسب بيان لوزارة التضامن اليوم السبت.

وبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة هي بطاقة ذكية تحمل بيانات الشخص المعاق، وهي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعد المعاق على الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له ومنها:

الرعاية الصحية والتأهيلية والتعليم والعمل والإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المُعينة والخصومات على وسائل النقل والمواصلات، ومزايا الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية مثل الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين المعاشين.

وأكدت الوزيرة على ضرورة حجز مواعيد جديدة حيث أنه تم إلغاء كافة الحجوزات السابقة مع ضرورة رفع التقارير الطبية الدالة على الحالة الصحية ودرجة الإعاقة وملأ استمارة بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأشارت القباج، إلى أنه تم إرسال رسائل نصية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة الذين قاموا باستيفاء الإجراءات الخاصة بهم بمكاتب التأهيل، وكذلك حالات السيارات المجهزة حتى تاريخ 20 يونيو الماضي.

وأضافت القباج أنه على الذين استوفوا ملفاتهم وينطبق عليهم مفهوم الإعاقة بالتوجه إلى مكتب البريد التابع لمحل السكن لاستلام بطاقات الخدمات المتكاملة اعتباراً من منتصف الأسبوع القادم.

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